Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Lkw-Fahrer als Zeuge von ...

LPI-SLF: Lkw-Fahrer als Zeuge von Unfallflucht gesucht

Saalfeld - Am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr musste eine Autofahrerin in der Kulmbacher Straße einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. So verhinderte sie zwar einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr, streifte beim Ausweichen aber die Bordsteinkante und beschädigte sich dadurch ihr Fahrzeug. Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass die Frau mit einem weißen Toyota Yaris vom Parkplatz der Sabelschule nach rechts auf die B 85 in Richtung Obernitz gefahren war, als ihr auf ihrer Seite der Pkw entgegen kam. Dieser hatte einen Lkw überholt. Zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Toyota war es nicht gekommen. Durch das Ausweichmanöver der Toyota-Fahrerin und der Kollision mit dem Bordstein war aber Schaden in Höhe von 2000 EUR entstanden. Der Unfallverursacher hatte seinen Weg, ohne anzuhalten, fortgesetzt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Lkw-Fahrer, der überholt wurde, werden gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei in Verbindung zu setzen. Tel. 03671/56-0.

