Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Lkw-Fahrer wollte sich ...

LPI-SLF: Lkw-Fahrer wollte sich unerlaubt entfernen

Lausnitz bei Neustadt/Orla - Am 02.01.2018 gegen 17.00 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Sattelzug die B 281 aus Neustadt in Richtung Pößneck. Im Baustellenbereich bog er irrtümlicherweise in die Ortslage Lausnitz ab. Beim Durchfahren der engen Gassen streifte er zunächst mit der rechten Fahrzeugseite einen abgeparkten Transporter, fuhr anschließend weiter, streifte dann zwei Fallrohre, beschädigte eine Hauswand sowie eine Straßenlaterne. Anwohner beobachteten das Ereignis und konnten den sich weiter entfernenden Fahrer des Sattelzuges zum Anhalten bewegen. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

