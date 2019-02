Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Luft aus Reifen gelassen

LPI-SLF: Luft aus Reifen gelassen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Die Fahrerin eines Pkw Opel stellte diesen am 09.02.2019 gegen 12:30 Uhr auf dem Neumarkt in Schleiz ab. Als sie die Fahrt am 10.02.2019 gegen 08:45 Uhr fortsetzen wollte, bemerkte sie, dass die alle vier Reifen einen Platten hatten. Durch unbekannte Täter wurden die Ventile gelockert, so dass die Luft entweichen konnte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

