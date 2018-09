Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mann bei Flexarbeiten schwer ...

LPI-SLF: Mann bei Flexarbeiten schwer verletzt

Ranis - Schwere Verletzungen erlitt ein Mann am Montagnachmittag bei Flexarbeiten im Saale-Orla-Kreis. Nach ersten Zeugenaussagen hantierte der 54-Jährige gegen 15.45 Uhr auf einem Privatgrundstück mit einem Trennschleifer. Aus noch ungeklärter Ursache schnitt sich der Mann dabei im Bereich seiner Halsschlagader, was zu starkem Blutverlust führte. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Jenaer Klinikum. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des Unfalls.

