Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mann nach Faustschlag bewusstlos

LPI-SLF: Mann nach Faustschlag bewusstlos

Blankenstein - Am 01.04.18 gegen 02:30 Uhr kam es bei einer Tanzveranstaltung in Blankenstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann und einem unbekannten männlichen Täter. Ausgangspunkt war der Hinweis des 20-jährigen Mannes an den unbekannten Täter, dass dieser das Rauchverbot innerhalb des Veranstaltungsraums einhalten solle. Daraufhin schlug der unbekannte Mann den 20- jährigen Hinweisgeber mit der Faust ins Gesicht. Nachdem beide den Tanzsaal danach verließen, brach der 20- jährige Mann bewusstlos zusammen und musste ins Krankenhaus nach Naila verbracht werden. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Telefonnummer 03663-4310 entgegen.

