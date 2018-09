Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mariuhana als Gartenpflanze

LPI-SLF: Mariuhana als Gartenpflanze

Sonneberg - Am Samstag Nachmittag wurde eine Polizeistreife zu einem Grundstück in Sonneberg gerufen, da dort Unbekannter Täter einen Baum des Grunstücksinhabers angesägt haben sollen. Dies bestätigte sich vor Ort. Es hatten unbekannte Täter zwei Äste eines Kastanienbaums angesägt, die nun durch den Sturm der letzten Tage abbrachen. Als die Beamten mit ihrer Arbeit fertig waren und bereits im Begriff das Grundstück zu verlassen, fielen den Beamten mehrere bekannte und nicht ins Bild passende Pflanzen auf. Sein Sohn habe Cannabistee gekauft und warf den Satz in ein Gemüsebeet. Daraus entstand nach Pflege seiner Eltern neue verbotene Pflanzen. Ein Test verlief positiv auf die verbotene Substanz THC. Durch die Beamten wurden die Pflanzen sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx