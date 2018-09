Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Maschinenbrand in Firma

LPI-SLF: Maschinenbrand in Firma

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Rettungsleitstelle und Polizei wurden am Dienstag gegen 14:00 Uhr zu einem Maschinenbrand in der Oststraße zu einer dort ansässigen Firma alarmiert. In einer Werkshalle kam es nach bisherigen Erkenntnissen während eines Produktionsvorganges zu einer Selbstentzündung in einer Filteranlage. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde mit ca. 20.000 EUR beziffert. Gegen 15:00 Uhr konnten die polizeilichen Maßnahmen beendet werden.

