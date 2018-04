Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Knau

LPI-SLF: Mehrere Einbrüche in Knau

Knau, Saale-Orla-Kreis - In der Nacht vom 24.04.2018 zum 25.04.2018 wurde in der Hopfgasse in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannt(r) Täter hebelte(n) die Tür zum Heizungskeller auf und entwendete(n) einen Rasenmäher, zwei Kettensägen und ein Radio im Wert von ca. 1200,- Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

In der gleichen Nacht wurde in einer Garage im Rosenweg eingebrochen und eine Motorsäge im Werte von ca. 300,- Euro entwendet.

Ein weiterer Einbruch im Rosenweg wurde angezeigt. Jedoch wird hier die Tatzeit vom 19.04.18 bis 27.04.18 angegeben. In diesem Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter in das verschlossene Nebengebäude eines Einfamilienhauses eingedrungen und eine Motorsense der Marke Stihl im Wert von ca. 500, - Euro entwendet.

In allen Fällen bittet die PI Saale-Orla um Zeugenhinweise! Wem sind eventuell am Straßenrand abgeparkte Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen aufgefallen?

