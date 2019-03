Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mehrfach ohne Führerschein ...

LPI-SLF: Mehrfach ohne Führerschein unterwegs

Tanna, Saale-Orla-Kreis - Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr wurde ein 56-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei räumte dieser ein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Am Morgen darauf wurde der selbe Mann gegen 05:45 Uhr bei Oberböhmsdorf erneut am Steuer seines Seat festgestellt. Somit hat er sich innerhalb von kurzer Zeit zwei Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingehandelt.

