Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mengersgereuth-Hämmern - ...

LPI-SLF: Mengersgereuth-Hämmern - unter Alkoholeinwirkung von der Straße abgekommen

Mengersgereuth-Hämmern - Am Samstag gegen 00.30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mengersgereuther mit seinem PKW die Straße am Mühlberg in Richtung Forschengereuther Straße. Hierbei kam er auf fast gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt, der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Schaden am PKW wird mit 5000 Euro, der am Zaun mit 1500 Euro beziffert.

