Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mit 2,77 Promille direkt zur ...

LPI-SLF: Mit 2,77 Promille direkt zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren

Sonneberg - Während sich am Samstag gegen 23:45 Uhr Polizeibeamte aufgrund eines anderen Sachverhalts im Krankenhaus aufhielten fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Subaru zur Notaufnahme. Der Mann aus Piesau wollte nur helfen und seinen Kumpel nach einem Sturz den Ärzten vorstellen. Dumm nur, dass sein reichlicher Alkoholkonsum nicht unbemerkt blieb. So war letztlich er derjenige, der eine ärztliche Behandlung in Form einer Blutentnahme bekam. Der vorher durch die Beamten durchgeführte Atemalkoholtest hatte nämlich einen beachtlichen Wert von 2,77 Promille ergeben. So wurde zudem der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

