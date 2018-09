Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mit Entgegenkommenden ...

LPI-SLF: Mit Entgegenkommenden kollidiert und abgehaun

Kleingölitz - Wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wird gegen den Fahrer eines Pkw mit Wohnanhängers ermittelt, als dieser am Freitag um 13.50 Uhr von Großgölitz kommend die Ortslage Kleingölitz befuhr. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam dem Fahrzeuggespann ein Pkw entgegen, der bereits am äußersten rechten Fahrbahnrand fuhr und beim Erblicken des Gespanns zum Stehen kam. Das Fahrzeuggespann passierte den Pkw und streifte dabei mit dem Wohnanhänger seitlich den Pkw. In der Folge setzte dieser seine Fahrt ungehindert fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierzu nimmt die Saalfelder Polizei unter Telefon 03671-560 Hinweise entgegen, die Angaben zum Ungfallhergang oder zum Fahrzeuggespann geben können.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx