Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mit Hirschkuh kollidiert

LPI-SLF: Mit Hirschkuh kollidiert

Thälendorf - Mit einer Hirschkuh kollidierte ein Autofahrer heute Morgen bei Thälendorf. Der 71-jährige Zeitungszusteller befuhr mit einem VW Caddy gegen 04.00 Uhr die Kreisstraße von Leutnitz in Richtung Solsdorf. Unweit des Abzweiges Thälendorf versuchte eine Hirschkuh plötzlich die Straße zu queren. Trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der VW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Kleintransporter erfasste das Tier frontal und verletzte es so schwer, dass es an der Unfallstelle verendete. An dem Volkswagen entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zum Glück blieb der Autofahrer nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei unverletzt.

