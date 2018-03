Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mopedfahrer erleidet schwere ...

LPI-SLF: Mopedfahrer erleidet schwere Verletzungen

Pottiga - Schwere Verletzungen erlitt ein junger Mopedfahrer gestern Abend bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis. Der 16-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr die Straße von Pottiga in Richtung Sparnberg. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seine S51 und kollidierte mit einem Baum neben der Straße. Der junge Mann erlitt dabei schwere Beinverletzungen und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx