Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mopedfahrer fährt Radfahrer ...

LPI-SLF: Mopedfahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Am Sonntag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 16 Jähriger mit seinem Fahrrad die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Busbahnhof. Etwa 200 m nach der Feuerwehr wollte er von der rechten Fahrbahnseite auf den linken Gehweg wechseln. In diesem Moment wurde er von einem Moped überholt. Es kam zur Berührung des Fahrradlenkers mit dem Außenspiegel des Mopeds. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht am Arm und Hüfte. Der Mopedfahrer wendete und beschimpfte den Radfahrer. Dann fuhr er davon ohne seine Personalien anzugeben.

Das Moped soll schwarz mit roten Anbauteilen gewesen sein. Weiterhin befand sich ein etwa 10 jähriger Junge als Sozius mit auf dem Moped.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla sucht Zeugen zu diesem Verkehrsunfall. Nach Angaben des Radfahrers könnte der Verkehrsunfall von einem Fahrzeugführer eines schwarzen VW-Transporters beobachtet worden sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx