Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mopedfahrer übersehen

LPI-SLF: Mopedfahrer übersehen

Ruppersdorf, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 11:00 Uhr wollte ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren. Dabei übersah er einen 16-jährigen Mopedfahrer, welcher die Ortsstraße in Richtung Thimmendorf befuhr. Der 16-Jährige wich dem Fahrzeug aus und bremste sein Moped stark ab. Im weiteren Verlauf stieß er gegen eine Hecke und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der junge Mann leicht. Zu einer Berührung zwischen Pkw und Moped kam es nicht. Am Moped entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

