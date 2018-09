Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer bei ...

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gefell/Dobareuth, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die B2 von Dobareuth in Richtung Juchhöh. Etwa einen km nach dem Ortsausgang Dobareuth hatte er die Absicht zwei vor ihm fahrende Pkw in einer langgezogenen Linkskurve zu überholen. Während des Überholvorgangs kam jedoch ein Lkw im Gegenverkehr, sodass er wieder nach rechts fahren musste. Dabei geriet er zu weit nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Jena geflogen werden. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

