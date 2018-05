Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer bei Sturz ...

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Liebschütz, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 11:45 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die Ortslage Liebschütz in Richtung Ottermühle. Am Ortsausgang bogen sie in einen asphaltierten Waldweg ab. Nach ca. 200 m rutschte vom Motorrad eines 47 Jährigen das Vorderrad in einer Linkskurve weg. Der Weg war hier mit feuchter Erde und Laub bedeckt. Der Fahrer stürzte und rutschte eine ca. 3 m lange Böschung hinunter. Dabei verletzte er sich an der Schulter und zog sich eine Prellung am Kopf zu. Er wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

