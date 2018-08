Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer bei Sturz ...

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer die L1095 aus Richtung Saalburg kommend in Fahrtrichtung Bad Lobenstein. Im Kreisverkehr rutschte das Vorderrad des Motorrads weg und der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

