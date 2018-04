Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall ...

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ziegenrück - Am 15.04.2018 gegen 13:30 befuhr ein 51- jähriger Motorradfahrer die Ortsverbindungsstraße aus Külmla kommend in Richtung Ziegenrück. In einer Doppelkurve geriet der 51- jährige mit seinem Motorrad zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte deshalb frontal mit einer 55- jährigen Pkw- Fahrerin im Gegenverkehr. Der Motorradfahrer stürzte nach der Kollision und wurde dabei schwer verletzt. Die 55- jährige Pkw Fahrerin blieb unverletzt. Am Motorrad als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 10.000,-EUR.

