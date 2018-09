Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer erleidet ...

LPI-SLF: Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Remptendorf - Schwerste Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall nahe Remptendorf im Saale-Orla-Kreis. Der Mann befuhr mit seiner MV Agusta gegen 15.15 Uhr die Landstraße zwischen Ruppersdorf und Gahma. In einer Kurve kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Ford Kuga. Offenbar stieß der 36-jährige Biker dabei zunächst gegen den SUV und anschließend gegen die Leitplanke am Fahrbahnrand. Der Mann aus Saalfeld kam zur Behandlung seiner schwersten Beinverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Jenaer Klinikum. Die Schleizer Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache und sucht weitere Zeugen. Der Fordfahrer blieb nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Zur Bergung und Unfallaufnahme war die Landstraße L1099 für etwa zwei Stunden gesperrt. Zeugen die Angaben zum Unfallverlauf liefern können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03663/4310 in Polizeiinspektion Saale-Orla.

