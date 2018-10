Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer fährt auf ...

LPI-SLF: Motorradfahrer fährt auf Stauende auf und erleidet schwere Verletzungen

Saalfeld - Auf der Saalfelder Höhe kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer beim Auffahren auf ein Stauende schwere Verletzungen erlitt. Gegen 14.00 Uhr war der 37-Jährige mit seiner Enduro auf der B281 von Hoheneiche in Richtung Saalfeld unterwegs. Offenbar bekam er dabei zu spät mit, dass sich der Verkehr vor ihm am Abzweig Jehmichen wegen einer Veranstaltung staute. Seine Suzuki fuhr auf das Heck eines vor ihm befindlichen Audis auf und der Kradfahrer stürzte zu Boden. Dabei erlitt der Mann aus dem Landkreis Sonneberg schwere Beinverletzungen. Zur weiteren Behandlung kam er per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Audifahrer blieb nach aktuellen Informationen unverletzt.

