Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer kommt von der ...

LPI-SLF: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Eßbach - Am 01.09.2018 kam es gegen 12:15 Uhr in Eßbach zu einem Motorradunfall. Der Führer der BMW-Maschine kam in einer bergauf-führenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Jena verflogen, am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Die Ortsverbindungsstraße wurde zwischen Eßbach und Ziegenrück für die Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt.

