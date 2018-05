Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer nach Sturz ...

LPI-SLF: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Külmla, Saale-Orla-Kreis - Am Montag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße von Külmla kommend in Richtung Ziegenrück. Etwa 450 m nach der Ortschaft Külmla verbremste sich der Motorradfahrer in einer Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen verbrachte ihn zur Behandlung ins Klinikum nach Jena.

