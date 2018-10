Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

Birkenhügel - Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Birkenhügel im Saale-Orla-Kreis. Der 26-Jährige befuhr mit seiner Suzuki gegen 15.10 Uhr die Landstraße L1093 von Blankenstein in Richtung B90. Nach ersten Informationen kam vor ihm in Höhe Pottiga aus einer Nebenstraße ein Mann mit einem VW auf die Hauptstraße in Richtung Blankenstein aufgefahren. Der Motorradfahrer aus Bad Lobenstein konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig stoppen und stieß gegen die Fahrerseite des Tourans. Er kam zur Behandlung seiner schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Erfurter Klinikum. Der 77-jährige VW-Fahrer kam nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ohne nennenswerte Verletzungen davon. Laut Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

