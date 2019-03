Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Lobenstein - Schwerste Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer gestern Abend auf der Kreisstraße zwischen Bad Lobenstein und Lichtenbrunn. Laut ersten Zeugenaussagen soll der 58-Jährige Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr einen PKW überholt haben und verlor dabei offensichtlich die Kontrolle über seine Honda. Das Motorrad kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer wurde über die Leitplanke geschleudert und landete mit schwersten Beinverletzungen in einem Bach neben der Straße. Per Rettungshubschrauber kam der Mann zur weiteren Behandlung in ein Klinikum.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx