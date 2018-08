Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Motorradfahrer wird bei ...

LPI-SLF: Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Zoppoten - Am 21.08.2018, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der L 1095/Zoppoten zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der unfallverursachende Traktor-Fahrer missachtete an der Kreuzung aus Richtung Röppisch/Sandlager in Richtung Saalburg beim Linksabbiegen die Vorfahrt. Ein auf der L1095 fahrender Kraftrad-Führer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit seinem Vorderrad gegen das Vorderrad des anfahrenden Traktos und stürzte auf die Fahrbahn. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 31-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Hof verflogen, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx