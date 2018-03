Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mülleimer in Brand gesetzt

LPI-SLF: Mülleimer in Brand gesetzt

Saalfeld - Ein noch unbekannter Verdächtiger setzte am Dienstagabend in Saalfeld offenbar einen Mülleimer in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 20.40 Uhr den an einer Bushaltestelle in der Körnerstraße brennenden Behälter und alarmierte die Polizei. Eine Streifenbesatzung des Saalfelder Inspektionsdienstes war kurze Zeit später vor Ort und löschte den Brand. Nach Angaben der Zeugin, befand sich kurz vorher ein unbekannter Mann an dem Mülleimer, der bis zum Eintreffen der Polizisten jedoch unerkannt zu Fuß flüchtete. Da an dem Müllbehälter trotz des schnellen Löschens Sachschäden in Höhe von mindestens 100 Euro entstanden, hoffen die Beamten nun auf weitere Zeugenhinweise. Der Unbekannte soll eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben und war ca. 160 bis 170 cm groß. Hinweise zu dessen Identität nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx