Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mutmaßlicher ...

LPI-SLF: Mutmaßlicher Internetbetrüger in Untersuchungshaft

Neuhaus am Rennweg - Wegen des dringenden Tatverdachtes des fortgesetzten gewerbsmäßigen Warenkreditbetruges durchsuchten heute Ermittler der Kripo Saalfeld zwei Objekte in Neuhaus am Rennweg und Lichte. Gegen den dringend Tatverdächtigen lag zudem ein Haftbefehl vor. Die Untersuchungshaft wurde in der Folge heute am Amtsgericht Gera durch den Ermittlungsrichter angeordnet. Dem 30-jährigen Deutschen wird vorgeworfen in 40 Fällen über Internetauktionen u.a. Ware zum Kauf angeboten zu haben. Die Ware wurde aber nach der Bezahlung durch die Käufer nicht an diese ausgehändigt. Dadurch summierte sich ein Schaden in Höhe von 20.000 EUR. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Beweismittel für das Strafverfahren sicher.

