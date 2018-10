Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Mutter und Kind bei Unfall ...

LPI-SLF: Mutter und Kind bei Unfall schwer verletzt

Bad Lobenstein. Saale-Orla-Kreis - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen wurden eine Autofahrerin und ihre vierjährige Tochter schwer verletzt. Die Frau fuhr gegen 07:50 Uhr mit einem Pkw Audi auf der B 90 von Frössen in Richtung Saaldorf. In einer langgezogenen Linkskurve steuerte die Frau ihren Pkw auf den unbefestigten Randstreifen und dann nach links über die Fahrbahn. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Die Frau und ihre Tochter wurden zur weiteren medizinischen Behandlung nach Hof ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

