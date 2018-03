Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach EC-Betrug fahndet die ...

LPI-SLF: Nach EC-Betrug fahndet die Polizei mit Überwachungsbildern

Saalfeld - Am 02.12.2017 gegen 09:37 Uhr erbeutete ein bisher unbekannter Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag mit einer entwendeten EC-Karte. Durch die Überwachungskamera der Bankfiliale in der Oberen Straße wurde ein Mann im Alter zwischen 18 und 25 Jahren aufgezeichnet, wie er am Geldautomaten den Betrag abbucht. Der Täter ist ca. 1,75 groß und schlank. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle bekleidet und trug eine graue, hüftlange Kapuzenjacke. Offenbar, um die Identifizierung zu erschweren, hatte der Täter mehrfach einen Schal um den Hals geschlungen. Mit dem schwarzen Basecap mit weißem, länglichem Motiv hatte er sein Gesicht zusätzlich vor den Überwachungskameras abgeschirmt. Wer kann dennoch Hinweise auf die Identität der abgebildeten Person geben? Hinweise nimmt die Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

