Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Fahrradsturz im Krankenhaus

Nach Fahrradsturz im Krankenhaus

Kaulsdorf - Aus noch ungeklärter Ursache stürzte eine Rentnerin am Dienstagnachmittag in Kaulsdorf mit ihrem Fahrrad. Die Frau war gegen 17.00 Uhr offenbar bergab in der Hohenwarter Straße unterwegs und stürzte am Querweg zum Zimmersberg. Anwohner hörten nur Sturzgeräusche, fanden die zeitweilig bewusstlose 72-Jährige am Boden liegend vor und kümmerten sich um die Verletzte. Sie kam im Anschluss per Rettungswagen zur Behandlung ihrer noch nicht näher definierten Kopfverletzungen in ein Saalfelder Klinikum. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache und sucht Zeugen, die den Sturz bzw. die Ursache des Unfalls beobachtet haben. Hinweise nehmen die Saalfelder Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

