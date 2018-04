Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Ruhestörung Polizisten ...

LPI-SLF: Nach Ruhestörung Polizisten attackiert und beleidigt

Neustadt an der Orla. Saale-Orla-Kreis - In der Ernst-Thälmann-Straße war Donnerstagabend ein Polizeieinsatz erforderlich, da sich Anwohner über Lärm in einer Wohnung beschwert hatten. In der Wohnung trafen die alarmierten Polizisten auf vier Personen, die Alkohol konsumiert hatten und in Streit geraten waren. Da die Ermahnung zur Ruhe nicht ausreichte, mussten die Polizisten erneut einschreiten. Eine 62-Jährige war in der Folge aufgrund ihrer Alkoholisierung in der Wohnung gestürzt und hatte sich dabei eine Kopfplatzwunde zugezogen. Als ihr einer der Polizisten beim Aufstehen helfen wollte, trat die Frau mehrmals nach den Beamten und beleidigte ihn. Die Frau wurde daraufhin fixiert und anschließend vom hinzugerufenen Notarzt nach Stadtroda ins Fachkrankenhaus eingewiesen.

