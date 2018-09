Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Sturz einer Rentnerin ...

LPI-SLF: Nach Sturz einer Rentnerin im Bus Zeugen gesucht

Katzhütte. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. - Wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung nach einem Unfall ermittelt derzeit die Saalfelder Polizei. Der Unfall, bei dem eine Rentnerin schwer verletzt wurde und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste, ereignete sich bereits am 21.02.2018, einem Mittwoch. Demnach stieg eine 73-jährige Rentnerin an dem besagten Tag im Februar gegen 14:00 Uhr in Katzhütte an der Bushaltestelle Martinshof in einen Linienbus. Dann soll der Bus angefahren sein. Da die Rentnerin sich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte hinsetzen können, stürzte sie und habe sich dabei die schweren Verletzungen zugezogen. Als Zeugen des Vorfalls könnten mehrere jugendliche Schüler in Frage kommen, die im hinteren Bereich des Busses gesessen haben sollen und der Rentnerin aus Katzhütte beim Aufstehen geholfen haben. Die Ermittler der Saalfelder Polizei hoffen nun, dass sich diese Schüler an den Vorfall erinnern. Sie sind in dem Ermittlungsverfahren wichtige Zeugen und werden gebeten, sich in Saalfeld unter Tel. 03671/56-0 zu melden.

