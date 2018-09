Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Trunkenheit im ...

LPI-SLF: Nach Trunkenheit im Straßenverkehr in Haft

Sitzendorf - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann nahmen Saalfelder Polizisten heute in Sitzendorf fest. Die Beamten trafen den Gesuchten am frühen Morgen in seiner Wohnung an. Offenbar hatte der Deutsche eine wegen einer Trunkenheitsfahrt verhängte Geldstrafe nicht rechtzeitig gezahlt, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn beantragte. Da er auch am Morgen den noch offenen vierstelligen Geldbetrag nicht aufbringen konnte, kam der Mann umgehend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Dort wird er nun voraussichtlich anderthalb Monate absitzen müssen.

