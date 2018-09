Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Unfall Blutprobe im ...

LPI-SLF: Nach Unfall Blutprobe im Krankenhaus genommen

Hoheneiche. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. - Am Dienstag gegen 20:00 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit einem Pkw Renault auf der B281 von Reichmannsdorf in Richtung Saalfeld. Ca. 100 m nach dem Ortsausgang Hoheneiche geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo er dann seitlich mit einem Pkw Skoda kollidierte. Der Skodafahrer hatte einen Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge durch ein Ausweichmanöver verhindern können. Der Fahrer des Renault setzte nach der Kollision, bei der rund 600 EUR Sachschaden entstanden war, seine Fahrt fort und meldete sich erst eine Stunde nach dem Unfall bei der Polizei in Saalfeld. Da bei dem Renaultfahrer ein Atemalkoholtest positiv reagierte und daher der Verdacht der Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit bestand, wurde Anzeige aufgenommen und eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung im Krankenhaus durchgeführt.

