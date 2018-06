Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Unfall mit Gegenverkehr ...

LPI-SLF: Nach Unfall mit Gegenverkehr Alkoholwert ermittelt

Saalfeld - Am Mittwochabend gegen 20:20 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem VW Golf in der Straße im Adrianstal vom Freibad kommend. Im Gegenverkehr befand sich eine 34-Jährige mit einem Ford Fiesta. Der Fahrer des VW bremste, als er den Ford wahrnahm und rutschte, seinen Aussagen nach, von der Bremse. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beide Autos kollidierten, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 EUR entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 67-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,72 Promille fest. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt und in dem Zusammenhang wurde zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

