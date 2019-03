Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Nach Zusammenstoß mit ...

LPI-SLF: Nach Zusammenstoß mit Laterne geflüchtet

Trannroda (Saale-Orla-Kreis) - Am Dienstag, 12.03.2019 gegen 23:30 Uhr hörte ein aufmerksamer 32-jähriger Bürger in Trannroda einen lauten Knall vor seiner Wohnanschrift. Als er nachsah, was passiert war, fand er eine zerstörte Straßenlaterne vor. Außerdem befanden sich Fahrzeugteile von der rechten Frontseite eines Fahrzeuges am Unfallort. Diese könnten einem metallic-blauen VW Golf 3 zugeordnet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Falls Hinweise zu der Unfallflucht oder zu einem beschädigten VW Golf 3 in metallic-blau vorliegen, bitte an die PI Saale-Orla (03663 431 0) oder an jede andere Dienststelle melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx