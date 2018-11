Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach ...

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Handtaschendiebstahl und illegaler Abbuchung

Pößneck. Saale-Orla-Kreis. - Die Kripo Saalfeld fahndet mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einem Pärchen, das im Verdacht steht, eine 82-Jährige in einem Einkaufsmarkt bestohlen zu haben. Am 27.03.2018 wurde der Rentnerin in dem Einkaufsmarkt am Kreisverkehr in der Saalfelder Straße die Handtasche gestohlen. Trotz dass die Frau den Diebstahl wenig später bemerkte und die EC-Karte noch im Einkaufsmarkt sperren ließ, gelang es den Dieben, einen vierstelligen Betrag an einem nahegelegen Geldautomaten in Pößneck abzubuchen. Die beiden abgebildeten Personen kommen nach den bisherigen Ermittlungen für den Diebstahl und die rechtswidrige Abbuchung vom Konto der Rentnerin in Betracht. Wer die Personen erkennt und Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern der Kripo unter Tel. 03672/417-1464 in Verbindung zu setzen.

