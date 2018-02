Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Ohne Führerschein und unter ...

LPI-SLF: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Tanna, Saale-Orla-Kreis - Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 43 jährige Opel-Fahrerin die Kirchgasse in Tanna und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin wahrgenommen. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Es wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt, da die Frau schon länger nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx