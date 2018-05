Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Papiertonne in Brand gesetzt

LPI-SLF: Papiertonne in Brand gesetzt

Neuhaus am Rennweg - Eine vor einem Wohnhaus abgestellte Papiertonne brannte am Dienstagabend in der Mittelbergstraße in Neuhaus am Rennweg. Zum Glück bemerkten Anwohner gegen 21.00 Uhr gerade noch rechtzeitig das Feuer und löschten die Flammen, bevor nennenswerte Schäden entstanden. Eine erste Zeugin sah vom Brandort zwei Jugendliche mit kurzen schwarzen Hosen und Schirmkappen wegrennen. Die Sonneberger Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht weitere Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Beamten der PI Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 oder die Kontaktbereichsbeamten in Neuhaus am Rennweg persönlich entgegen.

