Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Parkendes Auto beschädigt ...

LPI-SLF: Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. - Am Montag zwischen 15:15 Uhr und 15:25 Uhr parkte ein Toyota Verso in der Bushaltestelle in der Kulmbacher Straße gegenüber der Sabelschule. In diesem Zeitraum, als der Fahrer nicht vor Ort war, war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem hinteren Stoßfänger des Toyota kollidiert. Dabei war Schaden in Höhe von 500 EUR entstanden. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, hatte der Verursacher aber seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei in Saalfeld ermittelt zu der Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter Tel. 03671/560 zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx