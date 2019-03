Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Pkw beim Abbiegen übersehen

LPI-SLF: Pkw beim Abbiegen übersehen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Dienstag gegen 16:10 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Opel die Industriestraße stadtauswärts in Richtung Anschlussstelle zur BAB 9. An der Einmündung zur L1095 hatte sie die Absicht nach links in Richtung Anschlussstelle abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Citroen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 41-jährige Fahrerin des Citroen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

