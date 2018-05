Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Pkw fährt auf Motorrad auf

LPI-SLF: Pkw fährt auf Motorrad auf

Möschlitz, Saale-Orla-Kreis - Am Montag gegen 12:45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer von der Eisbrücke kommend in Richtung Möschlitz/Burgk. Am Abzweig am Zollhaus hielt er an, um einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Dies bemerkte eine folgende 40-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Motoradfahrer und seine 15-jährige Sozia stürzten daraufhin zu Boden und verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden von ca. 500 Euro.

