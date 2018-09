Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter ...

LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt

Sonneberg - Am Samstag, 01.09.2018, gegen 02:45 Uhr, wurde in Sonneberg, Oberlind, Höhe Flutmulde, ein Pkw angehalten und kontrolliert. Schon am Beginn der Kontrolle fiel den Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 45 jährigen Fahrer auf. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. dieser ergab einen respektablen Wert von 1,58 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Auch der Pkw-Schlüssel wurde in Verwahrung genommen.

Es wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Fahrer eingeleitet. Ihm drohen neben einem mehrmonatigen Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie eine empfindliche Geldstrafe.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx