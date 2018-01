Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Baum und ...

LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Baum und brennt vollständig aus - Fahrer gerettet

Oettersdorf, L3002 - Ein 20-Jähriger Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr am 13.01.2018 in den frühen Morgenstunden die L3002 aus Richtung Schleiz in Richtung Dittersdorf. In Höhe der ersten Einmündung nach Oettersdorf überholte er, trotz schlechter Sicht durch Nebel, einen Pkw und späteren Ersthelfer. Der 20-Jährige kam nach seinem Überholvorgang zunächst nach links von der Fahrbahn auf die Bankette und verlor beim Versuch gegenzulenken die Kontrolle über seinen Pkw. Im Anschluss prallte er frontal gegen einen links am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Pkw drehte sich, prallte frontal gegen einen weiteren links stehenden Baum und kam zum stehen. Danach fing der Pkw Feuer. Durch Ersthelfer wurde der Unfallverursacher aus dem Pkw geborgen. Der junge Mann wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in das KH Schleiz verbracht.

