Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Pkw überschlägt sich - ...

LPI-SLF: Pkw überschlägt sich - Fahrer alkoholisiert

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag gegen 21:45 Uhr fuhr ein 27-jähriger Ukrainer mit seinem Ford von Wurzbach in Richtung Oßla. Etwa 500 m nach dem Ortsausgang kam das Fahrzeug Ausgangs einer Linkskurve rechts auf die Bankette. Der Fahrzeugführer lenkte gegen, sodass das Fahrzeug nach links über die Fahrbahn schleuderte. Dort fuhr es die Böschung hinunter und überschlug sich im angrenzenden Feld. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,43 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, der Führerschein sichgestellt und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

