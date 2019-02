Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Pößneck/Triptis, ...

LPI-SLF: Pößneck/Triptis, Verkehrskontrolle ignoriert

Saalfeld - Am Freitagmorgen gegen 01:05 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte in Pößneck einen Fahrzeugführer kurz nach dem Kreisverkehr in der Saalfelder Straße in Richtung Neustadt/Orla einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Anstatt anzuhalten beschleunigte das Fahrzeug und erreichte innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Die Nachfahrt mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h erstreckte sich weiter über die B 281 bis nach Triptis, wo das Fahrzeug schließlich die Bundesstraße verlies und ins Stadtgebiet fuhr. In der Burkhardtstraße konnte das Fahrzeug und der Fahrzeugführer (46 Jahre, männlich, deutsch) schließlich festgestellt und kontrolliert werden. Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, keinen Bock auf die Kontrolle gehabt zu haben. Ein Drogenvortest reagierte bei dem Mann auf Cannabis positiv. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

