Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Portemonnaie entwendet

LPI-SLF: Portemonnaie entwendet

Rudolstadt - Unbekannte entwendeten bereits am Donnerstag in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr aus einem Verkaufsstand, der vor einem Supermarkt Am Spielborn aufgestellt war, ein Portemonnaie mit zirka 30 Euro Bargeld und verschiedenen Dokumenten. Hinweise hierzu nimmt die Saalfelder Polizei unter Telefon 03671-560 entgegen.

