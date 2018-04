Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Probefahrt ohne ...

LPI-SLF: Probefahrt ohne Versicherungsschutz

Linda bei Neustadt/ Orla - Am 01.04.18 gegen 10:00 Uhr wurde ein 64-jähriger Mann mit einem VW Golf ohne Kennzeichen am Bahnübergang in Moßbach bei einer Verkehrskontrolle festgestellt. Da der Pkw zum Zeitpunkt der Kontrolle auch nicht zugelassen war, wurde gegen den 64-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- sowie wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

